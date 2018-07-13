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У мережі з'явилися перше за 2 роки відео з Сенцовим у колонії

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Відеоролик записали російські силовики у колонії в Лабитнангі, коли Сенцову телефонували Ксенія Собчак та її мати
Відеоролик записали російські силовики у колонії в Лабитнангі, коли Сенцову телефонували Ксенія Собчак та її мати / скрін із відео

Відеоролик записали у російській колонії в Лабитнангі, де українського режисера тримають в ув'язненні. Кадри були відзняті приблизно місяць тому, коли Сенцову телефонували Ксенія Собчак та її мати – член Ради федерації Людмила Нарусова.

На відео – 18 день голодування українського політв'язня, передають "Крым.Реалии".

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Пізніше силовики, які зняли це відео, передали його російським ЗМІ. Ті, своєю чергою, опублікували його в мережі.

Унікальні кадри з Олегом Сенцовим у російській колонії:

 

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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