У мережі з'явилися перше за 2 роки відео з Сенцовим у колонії

Відеоролик записали російські силовики у колонії в Лабитнангі, коли Сенцову телефонували Ксенія Собчак та її мати / скрін із відео

Відеоролик записали у російській колонії в Лабитнангі, де українського режисера тримають в ув'язненні. Кадри були відзняті приблизно місяць тому, коли Сенцову телефонували Ксенія Собчак та її мати – член Ради федерації Людмила Нарусова.