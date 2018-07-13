В сети появилось первое за 2 года видео с Сенцовым в колонии

Видеоролик записали российские силовики в колонии в Лабытнанги, когда Сенцову звонили Ксения Собчак и ее мать / Скриншот из видео

Видеоролик записали в российской колонии в Лабытнанги, где украинского режиссера держат в заключении. Кадры были отсняты примерно месяц назад, когда Сенцову звонили Ксения Собчак и ее мать – член Совета федерации Людмила Нарусова.