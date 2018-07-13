В сети появилось первое за 2 года видео с Сенцовым в колонии
Видеоролик записали в российской колонии в Лабытнанги, где украинского режиссера держат в заключении. Кадры были отсняты примерно месяц назад, когда Сенцову звонили Ксения Собчак и ее мать – член Совета федерации Людмила Нарусова.
На видео – 18 день голодовки украинского политзаключенного, передают "Крым.Реалии".
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Позже силовики, которые сняли это видео, передали его российским СМИ. Те, в свою очередь, опубликовали его в сети.
Уникальные кадры с Олегом Сенцовым в российской колонии:
Источник: 24 Канал
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