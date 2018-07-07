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22:57, 6 июля
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В Москве прошел концерт в поддержку Сенцова

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / 24 Канал

6 июля в Москве в зале общества "Мемориал" прошел концерт в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, содержащегося в России.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Поддержали политзаключенного такие артисты как Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович и другие деятели культуры и искусства.

Те, кто не смог присутствовать на концерте, прислали свои обращения в защиту Сенцова или слова поддержки. Среди них – режиссеры Аскольд Куров, Андрей Плахов, Виталий Манский, Антон Долин, музыканты и исполнители Андрей Хлывнюк, Алексей Паперный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 5 июля впервые за 4 года в колонии в Лабытнанги Олег Сенцов встретился со своей двоюродной сестрой Натальей Каплан. Как рассказала женщина, ее брат в тюрьме имеет доступ только к российским новостям, но одновременно получает все адресованные ему письма и знает об акциях поддержки.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Новости России Москва Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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