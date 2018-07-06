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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Постарел и похудел": сестра Сенцова сообщила о настроениях пленника Кремля

22 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Соцсети

Незаконно осужденный в России украинский режиссер очень сильно постарел и похудел, однако продолжает борьбу, хотя ему делать это очень сложно. Также он надеется, что освобождение произойдет скоро, и освободят не только его.

Об этом написала двоюродная сестра пленника Кремля Наталья Каплан на своей странице в Facebook.

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"Олег Сенцов жив, он продолжает борьбу, хотя ему очень тяжело. Он искренне надеется, что освобождение  – близко, и не только его освобождение. Просит обходиться без манипуляций и лжи. Считает, что нужно говорить правду и не париться о последствиях, только так можно одержать победу. Просит не акцентировать все на нем и не делать из него главного политзаключенного, а распределять силы на всех заключенных", – отметила она.

Также Наталья Каплан сообщила, что Олег Сенцов сильно постарел и похудел.

"Говорили о многом, расставаться было тяжело, я понимаю, почему он так долго отказывался от свиданий", – добавляет женщина.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 5 июля впервые за 4 года в колонии в Лабытнанги Олег Сенцов встретился со своей двоюродной сестрой Натальей Каплан. Как рассказала женщина, ее брат в тюрьме имеет доступ только к российским новостям, но одновременно получает все адресованные ему письма и знает об акциях поддержки.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов заложники
Источник: 24 канал
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