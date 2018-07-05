Адвокат рассказал, как в политзаключенного Сенцова "появилось" гражданство России

Украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас заключен на территории РФ, технически и юридически не смог отказаться от российского гражданства, введенного федеральным конституционным законом.

Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в своем Facebook.

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"В отношении Сенцова Олега было несколько провокаций относительно попытки подписать документы на получение российского гражданства и, соответственно, получения паспорта. Так как Олег всегда читает документы, то эти акциии провалились", – рассказал юрист.

По его словам, Россия делала попытки подписать документы на свое гражданство и в колониях, "по которым Олег ехал по этапу", а также в Якутии.

Олег технически, физически и юридически не мог отказаться от российского гражданства, введенного российским федеральным конституционным законом об аннексии Крыма, поскольку ФСБ отказывалась давать разрешение на заверение доверенностей и заявлений. Также они считали, что любые сведения по уголовному делу являются тайной следствия, а соответственно защита самостоятельно не могла инициировать процедуру отказа от гражданства, судебные процессы по тайны следствия затем стали предметом рассмотрения Конституционного суда,

– отметил адвокат.

Динзе добавил, что когда в Сенцова была возможность отказаться от "русского" гражданства в установленные сроки, ему не дали этого сделать, так как все письма и заявления режиссера не выходили за пределы СИЗО.

"Мы отказались идти в крымские суды, чтобы оспаривать процедуру навязывания гражданства, чтобы не легитимизировать незаконные процедуры России в отношении гражданина Украины Сенцова Олега, оставив статус де юре гражданина Украины. Многие здесь правильно поняли, что суды не стали в решениях указывать гражданство Сенцова, оставив этот вопрос открытым", – пояснил он.

В то же время, юрист обратил внимание на то, что в деле Сенцова фигурирует паспорт гражданина Украины.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые содержатся в России и в оккупированном Крыму.