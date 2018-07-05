Адвокат розповів, як у політв'язня Сенцова "з'явилось" громадянство Росії

Український режисер Олег Сенцов, який наразі ув'язнений на території РФ, технічно та юридично не зміг відмовитися від російського громадянства, запровадженого федеральним конституційним законом.

Про це повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе у своєму Facebook.

Читайте також: Денісова документом спростувала твердження Росії, що Сенцов – громадянин РФ: фото

"Стосовно Сенцова Олега було кілька провокацій щодо спроби підписати документи на отримання російського громадянства і, відповідно, отримання паспорта. Так як Олег завжди читає документи, то ці акціїї провалилися", – розповів юрист.

За його словами, Росія робила спроби підписати документи на своє громадянство і в колоніях, "через які Олег їхав по етапу", а також в Якутії.

Олег технічно, фізично та юридично не міг відмовитися від російського громадянства, запровадженого російським федеральним конституційним законом щодо анексії Криму, оскільки ФСБ відмовлялася надавати дозвіл на завірення доручень і заяв. Також вони вважали, що будь-які відомості з кримінальної справи є таємницею слідства, а відповідно захист самостійно не могла ініціювати процедуру відмови від громадянства, судові процеси по таємниці слідства потім стали предметом розгляду Конституційного суду,

– зауважив адвокат.

Дінзе додав, що коли у Сенцова була можливість відмовитися від "російського" громадянства у встановлені терміни, йому не дали цього зробити, так як всі листи і заяви режисера не виходили за межі СІЗО.

"Ми відмовилися йти до кримських судів, щоб оспорювати процедуру нав'язування громадянства, щоб не легітимізувати незаконні процедури Росії стосовно громадянина України Сенцова Олега, залишивши статус де юре громадянина України. Багато хто тут правильно зрозумів, що суди не стали в рішеннях зазначати громадянство Сенцова, залишивши це питання відкритим", – пояснив він.

Водночас, юрист звернув увагу на те, що у справі Сенцова фігурує паспорт громадянина України.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.