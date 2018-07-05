13:52
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Адвокат розповів, як у політв'язня Сенцова "з'явилось" громадянство Росії

1555 Читать новость на русском
Сенцову примусово надали громадянство РФ
Сенцову примусово надали громадянство РФ / Фото з відкритих джерел

Український режисер Олег Сенцов, який наразі ув'язнений на території РФ, технічно та юридично не зміг відмовитися від російського громадянства, запровадженого федеральним конституційним законом.

Про це повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе у своєму Facebook.

Читайте також: Денісова документом спростувала твердження Росії, що Сенцов – громадянин РФ: фото

"Стосовно Сенцова Олега було кілька провокацій щодо спроби підписати документи на отримання російського громадянства і, відповідно, отримання паспорта. Так як Олег завжди читає документи, то ці акціїї провалилися", – розповів юрист. 

За його словами, Росія робила спроби підписати документи на своє громадянство і в колоніях, "через які Олег їхав по етапу", а також в Якутії.

Олег технічно, фізично та юридично не міг відмовитися від російського громадянства, запровадженого російським федеральним конституційним законом щодо анексії Криму, оскільки ФСБ відмовлялася надавати дозвіл на завірення доручень і заяв. Також вони вважали, що будь-які відомості з кримінальної справи є таємницею слідства, а відповідно захист самостійно не могла ініціювати процедуру відмови від громадянства, судові процеси по таємниці слідства потім стали предметом розгляду Конституційного суду,
– зауважив адвокат.

Дінзе додав, що коли у Сенцова була можливість відмовитися від "російського" громадянства у встановлені терміни, йому не дали цього зробити, так як всі листи і заяви режисера не виходили за межі СІЗО.

"Ми відмовилися йти до кримських судів, щоб оспорювати процедуру нав'язування громадянства, щоб не легітимізувати незаконні процедури Росії стосовно громадянина України Сенцова Олега, залишивши статус де юре громадянина України. Багато хто тут правильно зрозумів, що суди не стали в рішеннях зазначати громадянство Сенцова, залишивши це питання відкритим", – пояснив він.

Водночас, юрист звернув увагу на те, що у справі Сенцова фігурує паспорт громадянина України.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук