Денісова документом спростувала твердження Росії, що Сенцов – громадянин РФ: фото

Росія не має жодного документа, який би підтверджував російське громадянство незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це 29 червня на брифінгу в Москві заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Росія безумовно визнає, що Олег Сенцов є громадянином України. У мене в руках є довідка, згідно з якою відомо, що до колонії в Лабитнангі доставили громадянина України Сенцова О.Г. і в особистій справі значиться паспорт, який йому виданий в Україні, його номер і дата,

– сказала Денісова показавши журналістам відповідний документ.

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Денісова показала документ, який свідчить про те, що Сенцов є таки громадянином України

Вона наголосила, що в Росії немає жодного документа, в якому би мовилося про російське громадянство Сенцова. За словами омбудсмена, ніхто не надав українській стороні ані копії документів, ані номеру нібито наявного російського паспорта Сенцова.

"Російська Федерація намагається нав'язати йому (Сенцову) силою російське громадянство як покарання. Дивний підхід. Громадянство повинне бути привілеєм, а не покаранням", – додала Денісова.

Нагадаємо, Денісова також заявила, що офіційний Київ готовий передати Росії 23 громадян, засуджених в Україні за різні злочини, в обмін на 23 громадян України, які утримуються на території РФ з політичних мотивів.