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Денисова документом опровергла утверждение России, что Сенцов – гражданин РФ: фото

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Денисова документом опровергла утверждение России, что Сенцов – гражданин РФ
Денисова документом опровергла утверждение России, что Сенцов – гражданин РФ / Коллаж 24 канал

Россия не имеет никакого документа, который бы подтверждал российское гражданство незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом 29 июня на брифинге в Москве заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Россия безусловно признает, что Олег Сенцов является гражданином Украины. У меня в руках есть справка, согласно которой известно, что в колонию в Лабытнанги доставили гражданина Украины Сенцова А.Г. и в личном деле значится паспорт, который ему выдан в Украине, его номер и дата,
– сказала Денисова показав журналистам соответствующий документ.

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Денісова Сенцов Росія Україні
Денисова показала документ, свидетельствующий о том, что Сенцов все-таки является гражданином Украины

Она отметила, что в России нет ни одного документа, в котором бы говорилось о российском гражданстве Сенцова. По словам омбудсмена, никто не предоставил украинской стороне ни копии документов, ни номера якобы имеющегося российского паспорта Сенцова.

"Российская Федерация пытается навязать ему (Сенцову) силой российское гражданство как наказание. Странный подход. Гражданство должно быть привилегией, а не наказанием", – добавила Денисова.

Напомним, Денисова также заявила, что официальный Киев готов передать России 23 граждан, осужденных в Украине за различные преступления, в обмен на 23 граждан Украины, которые содержатся на территории РФ по политическим мотивам.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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