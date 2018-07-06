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00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Постарів і схуд": сестра Сенцова сповістила про настрої бранця Кремля

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Соцмережі

Незаконно засуджений у Росії український режисер дуже сильно постарів і схуд, проте продовжує боротьбу, хоча йому робити це дуже складно. Також він сподівається, що звільнення станеться незабаром, і звільнять не лише його.

Про це написала двоюрідна сестра бранця Кремля Наталія Каплан на своїй сторінці у Facebook.

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"Олег Сенцов – живий, він продовжує боротьбу, хоча йому дуже важко. Він щиро сподівається, що звільнення – близько, і не тільки його звільнення. Просить обходитися без маніпуляцій і брехні. Вважає, що потрібно говорити правду та не паритися про наслідки, тільки так можна здобути перемогу. Просить не акцентувати все на ньому та не робити з нього головного політв'язня, а розподіляти сили на всіх в'язнів", – зауважила вона.

Також Наталія Каплан сповістила. Що Олег Сенцов сильно постарів і схуд.

"Говорили багато про що, розлучатися було важко, я розумію, чому він так довго відмовлявся від побачень", – додає жінка.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 5 липня вперше за 4 роки у колонії в Лабитнангі Олег Сенцов зустрівся зі своєю двоюрідною сестрою Наталією Каплан. Як розповіла жінка, її брат у в'язниці має доступ лише до російських новин, але водночас отримує всі адресовані йому листи та знає про акції підтримки. 

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики заручники Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
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