В Москві пройшов концерт на підтримку Сенцова

6 липня у Москві в залі товариства "Меморіал" пройшов концерт в підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого утримують в Росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Підтримали політв'язня такі артисти як Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович, та інші діячі культури й мистецтв.

Ті, хто не зміг бути присутнім на концерті, надіслали свої звернення на захист Сенцова або слова підтримки. Серед них – режисери Аскольд Куров, Андрій Плахов, Віталій Манський, Антон Долін, музиканти і виконавці Андрій Хливнюк, Олексій Паперний, учасниця групи Pussy Riot Марія Альохіна.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 5 липня вперше за 4 роки у колонії в Лабитнангі Олег Сенцов зустрівся зі своєю двоюрідною сестрою Наталією Каплан. Як розповіла жінка, її брат у в'язниці має доступ лише до російських новин, але водночас отримує всі адресовані йому листи та знає про акції підтримки.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.