06:52
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 16°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
  • вівторок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФ
Вєсті Кремля
21:55, 6 липня
Вєсті.UA. Гройсман проти всіх. Вільнодумний Добкін
Вєсті.UA
21:20, 6 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

В Москві пройшов концерт на підтримку Сенцова

541 Читать новость на русском
Олег Сенцов
Олег Сенцов / 24 Канал

6 липня у Москві в залі товариства "Меморіал" пройшов концерт в підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого утримують в Росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте також: "Постарів і схуд": сестра Сенцова сповістила про настрої бранця Кремля

Підтримали політв'язня такі артисти як Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович, та інші діячі культури й мистецтв.

Ті, хто не зміг бути присутнім на концерті, надіслали свої звернення на захист Сенцова або слова підтримки. Серед них – режисери Аскольд Куров, Андрій Плахов, Віталій Манський, Антон Долін, музиканти і виконавці Андрій Хливнюк, Олексій Паперний, учасниця групи Pussy Riot Марія Альохіна.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 5 липня вперше за 4 роки у колонії в Лабитнангі Олег Сенцов зустрівся зі своєю двоюрідною сестрою Наталією Каплан. Як розповіла жінка, її брат у в'язниці має доступ лише до російських новин, але водночас отримує всі адресовані йому листи та знає про акції підтримки.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Москва Новини Росії Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
6 липня, 22:57 Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
821
Головні новини 6 липня: трагедія на Рівненському полігоні, літак-лабораторія та ситуація у Сирії
6 липня, 22:01 Головні новини 6 липня: трагедія на Рівненському полігоні, літак-лабораторія та ситуація у Сирії
3037
Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
6 липня, 22:00 Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
Блог Медіа 1163
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
6 липня, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 747
Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
6 липня, 18:06 Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
Настя Сукач 1443
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук