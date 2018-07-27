Германия призвала Россию безотлагательно оказать медицинскую помощь Сенцову

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов должен безотлагательно получить медицинскую помощь в России. Такой призыв сделала Германия.

Об этом говорится в заявлении уполномоченного немецкого правительства по правам человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер.

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"Тот факт, что Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно предоставить Олегу Сенцову необходимую медицинскую помощь, подчеркивает распространенное беспокойство относительно его состояния. Оно только усилилось еще раз с начала голодовки в мае", – идется в заявлении.



Она добавила, что надеется, что российское правительство примет решение и в срочном порядке обеспечит полный доступ к медицинской помощи.

Я также надеюсь на досрочное освобождение господина Сенцова и господина Кольченко,

– отметила Кофлер.