08:11
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 17°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
  • суббота
    27°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

Если Украина пойдет на уступки России, Кремль усилит агрессию, – эксперт

103 Читати новину українською
Состояние здоровья Олега Сенцова очень ухудшилось
Состояние здоровья Олега Сенцова очень ухудшилось / Фото из открытых источников

Россия торгуется, что будто хочет обменять своих граждан, воевавших на стороне пророссийских боевиков на Донбассе, на украинских заложников. На самом деле Кремлю безразличны как свои граждане, так и чужие. Задача Москвы – не освободить своих граждан, а изменить геополитический курс Украины.

Об этом 24 каналу рассказал глава Центра социологических и политологических исследований "Социоизмерение" Сергей Таран.

Читайте также: Сенцов написал новое письмо: "Мне трудно поверить в вещи, которые происходят вокруг моего имени"

Как отмечает политолог, особых надежд на то, что Трамп и Путин на встрече в Хельсинки будут обсуждать проблему украинских политзаключенных, не было. Кому было поднимать этот вопрос? Трампу? Для него, отмечает Таран, Украина не является приоритетной темой. Эту тему, по его словам могут поднимать представители украинской власти, в частности, на международных форумах, где присутствует и Россия.

В то же время, отмечает эксперт, процесс сложный и медленный, потому что Россия – страна-террорист.

"Россия, как и любой террорист, захватывает заложников, чтобы получить политические уступки. РФ хочет от Украины, в частности, отказа от евроинтеграции, членства в НАТО, внесения изменений в Конституцию. Украина на это не соглашается. Поэтому, если удается под огромным давлением Украине и международному сообществу освободить наших пленников, то тогда, когда Россия хочет продемонстрировать свою "добрую" волю или у нее есть надежда на ослабление санкций,
– отмечает Сергей Таран.

По его словам, процесс освобождения наших пленников тяжелый и длинный, и украинцы должны понимать, какие мы ценности строим.

"Украина воюет за каждого своего гражданина. Но так как Россия – страна-террорист, это сложно. Нельзя сейчас называть какие-то даты или ожидать, что это будет быстро. Если Украина пойдет на политические уступки России, то Кремль будет захватывать в плен еще больше украинцев, усиливать агрессию и потребует больше. Уступки террористам – сомнительная тактика. Страны – Израиль, США, которые имеют дело с террористами, не делают политических уступок", – отметил Таран.

Напомним, в России уже более семидесяти дней голодает кинорежиссер Олег Сенцов, а в оккупированном Крыму – украинский активист Владимир Балух, которого 16 января 2018 года приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. Незаконно похищенного ФСБ украинца Павла Гриба суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей до 20 декабря этого года.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
24 июля, 22:00 Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
Злой Одессит 2335
Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
24 июля, 21:00 Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
Віталій Шабунін 307
Газ для авто стремительно подорожал: карта цен
24 июля, 20:40 Газ для авто стремительно подорожал: карта цен
449
Может ли Украина "спасти" Европу, или к какому Западу мы в конце концов придем?
24 июля, 20:01 Может ли Украина "спасти" Европу, или к какому Западу мы в конце концов придем?
Борис Немировський 252
Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире
24 июля, 19:51 Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире
Павло Казарін 194
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В России поняли, почему ЧВК "Вагнера" воюет на Донбассе и в Сирии
 6 марта , 20:20
По Донецку пронесли пустой гроб в память о погибшем чернобыльце. Фото
 29 ноября 2011 , 16:00 1
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук