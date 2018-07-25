Если Украина пойдет на уступки России, Кремль усилит агрессию, – эксперт

Россия торгуется, что будто хочет обменять своих граждан, воевавших на стороне пророссийских боевиков на Донбассе, на украинских заложников. На самом деле Кремлю безразличны как свои граждане, так и чужие. Задача Москвы – не освободить своих граждан, а изменить геополитический курс Украины.

Об этом 24 каналу рассказал глава Центра социологических и политологических исследований "Социоизмерение" Сергей Таран.

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Как отмечает политолог, особых надежд на то, что Трамп и Путин на встрече в Хельсинки будут обсуждать проблему украинских политзаключенных, не было. Кому было поднимать этот вопрос? Трампу? Для него, отмечает Таран, Украина не является приоритетной темой. Эту тему, по его словам могут поднимать представители украинской власти, в частности, на международных форумах, где присутствует и Россия.



В то же время, отмечает эксперт, процесс сложный и медленный, потому что Россия – страна-террорист.

"Россия, как и любой террорист, захватывает заложников, чтобы получить политические уступки. РФ хочет от Украины, в частности, отказа от евроинтеграции, членства в НАТО, внесения изменений в Конституцию. Украина на это не соглашается. Поэтому, если удается под огромным давлением Украине и международному сообществу освободить наших пленников, то тогда, когда Россия хочет продемонстрировать свою "добрую" волю или у нее есть надежда на ослабление санкций,

– отмечает Сергей Таран.

По его словам, процесс освобождения наших пленников тяжелый и длинный, и украинцы должны понимать, какие мы ценности строим.



"Украина воюет за каждого своего гражданина. Но так как Россия – страна-террорист, это сложно. Нельзя сейчас называть какие-то даты или ожидать, что это будет быстро. Если Украина пойдет на политические уступки России, то Кремль будет захватывать в плен еще больше украинцев, усиливать агрессию и потребует больше. Уступки террористам – сомнительная тактика. Страны – Израиль, США, которые имеют дело с террористами, не делают политических уступок", – отметил Таран.

Напомним, в России уже более семидесяти дней голодает кинорежиссер Олег Сенцов, а в оккупированном Крыму – украинский активист Владимир Балух, которого 16 января 2018 года приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. Незаконно похищенного ФСБ украинца Павла Гриба суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей до 20 декабря этого года.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.