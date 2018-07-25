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Якщо Україна піде на поступки Росії, Кремль посилить агресію, – експерт

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Стан здоров'я Олега Сенцова дуже погіршився
Стан здоров'я Олега Сенцова дуже погіршився / Фото з відкритих джерел

Росія торгується, що ніби хоче обміняти своїх громадян, які воювали на боці проросійських бойовиків на Донбасі, на українських заручників. Насправді Кремлю байдужі як свої громадяни, так і чужі. Завдання Москви – не звільнити своїх громадян, а змінити геополітичний курс України.

Про це 24 каналу розповів голова Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

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Як зауважує політолог, особливих сподівань на те, що Трамп і Путін на зустрічі в Гельсінкі обговорюватимуть проблему українських політв’язнів, не було. Кому було піднімати це питання? Трампу? Для нього, зауважує Таран, Україна не є пріоритетною темою. Цю тему, за його словами, можуть піднімати представники української влади, зокрема, на міжнародних форумах, де присутня і Росія.

Водночас, наголошує експерт, процес складний і повільний, тому що Росія – країна-терорист.

"Росія, як і будь-який терорист, захоплює заручників, щоб отримати політичні поступки. РФ хоче від України, зокрема, відмови від євроінтеграції, членства в НАТО, внесення змін до Конституції. Україна на це не погоджується. Тому, якщо вдається під величезним тиском України і міжнародної спільноти визволити наших бранців, то тоді, коли Росія хоче продемонструвати свою "добру" волю або в неї є сподівання на послаблення санкцій,
– зазначає Сергій Таран.

За його словами, процес визволення наших бранців важкий і довгий, і українці мають розуміти, які ми цінності будуємо.

"Україна воює за кожного свого громадянина. Але тому, що Росія – країна-терорист, це складно. Не можна зараз називати якісь дати чи очікувати, що це буде швидко. Якщо Україна піде на політичні поступки Росії, то Кремль захоплюватиме в полон ще більше українців, посилюватиме агресію і вимагатиме більше. Поступки терористам – сумнівна тактика. Країни – Ізраїль, США, які мають справу з терористами, не роблять політичних поступок", – наголосив Таран.

Нагадаємо, в Росії вже понад сімдесят днів голодує кінорежисер Олег Сенцов, а в окупованому Криму – український активіст Володимир Балух, якого 16 січня 2018 року засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування. Незаконно викраденого ФСБ українця Павла Гриба суд у Ростові-на-Дону залишив під вартою до 20 грудня цього року. 

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
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