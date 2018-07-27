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Німеччина закликала Росію невідкладно надати медичну допомогу Сенцову

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Німеччина закликала Росію невідкладно надати медичну допомогу Сенцову
Німеччина закликала Росію невідкладно надати медичну допомогу Сенцову / Фото з відкритих джерел

Ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов має невідкладно отримати медичну допомогу у Росії. Такий заклик зробила Німеччина.

Про це йдеться у заяві уповноваженої німецького уряду з прав людини і гуманітарної допомоги Бербель Кофлер.

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"Той факт, що Європейський суд з прав людини закликав Росію негайно надати Олегу Сенцову необхідну медичну допомогу, підкреслює поширене занепокоєння щодо його стану. Воно лише посилилося ще раз з початку голодування в травні", – йдется у заяві.

Вона додала, що виловлює сподівання, що російський уряд прийме рішення і в терміновому порядку забезпечить повний доступ до медичної допомоги.

Я також сподіваюсь на дострокове звільнення пана Сенцова та пана Кольченка,
– зазначила Кофлер.

 

Теги: Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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