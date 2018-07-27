Німеччина закликала Росію невідкладно надати медичну допомогу Сенцову

Ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов має невідкладно отримати медичну допомогу у Росії. Такий заклик зробила Німеччина.

Про це йдеться у заяві уповноваженої німецького уряду з прав людини і гуманітарної допомоги Бербель Кофлер.

Читайте також: Якщо Україна піде на поступки Росії, Кремль посилить агресію, – експерт

"Той факт, що Європейський суд з прав людини закликав Росію негайно надати Олегу Сенцову необхідну медичну допомогу, підкреслює поширене занепокоєння щодо його стану. Воно лише посилилося ще раз з початку голодування в травні", – йдется у заяві.

Вона додала, що виловлює сподівання, що російський уряд прийме рішення і в терміновому порядку забезпечить повний доступ до медичної допомоги.

Я також сподіваюсь на дострокове звільнення пана Сенцова та пана Кольченка,

– зазначила Кофлер.