Німеччина закликала Росію невідкладно надати медичну допомогу Сенцову
Ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов має невідкладно отримати медичну допомогу у Росії. Такий заклик зробила Німеччина.
Про це йдеться у заяві уповноваженої німецького уряду з прав людини і гуманітарної допомоги Бербель Кофлер.
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"Той факт, що Європейський суд з прав людини закликав Росію негайно надати Олегу Сенцову необхідну медичну допомогу, підкреслює поширене занепокоєння щодо його стану. Воно лише посилилося ще раз з початку голодування в травні", – йдется у заяві.
Вона додала, що виловлює сподівання, що російський уряд прийме рішення і в терміновому порядку забезпечить повний доступ до медичної допомоги.
Я також сподіваюсь на дострокове звільнення пана Сенцова та пана Кольченка,
– зазначила Кофлер.