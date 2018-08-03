Осужденный в Украине за терроризм россиянин попросил Путина обменять его

Россиянин Алексей Седиков, который осужден в Украине за терроризм, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть его в Россию путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

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Это письмо было отправлено в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой отправили его в Администрацию Президента РФ,

– сообщила Денисова.

Она добавила, что также обратилась к представителю Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирине Геращенко, в МИД Украины, к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и к Советнику Президента РФ, Председателю Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову относительно содействия возможности гуманитарного обмена "один на один".

На Сенцова, Балуха , Клиха или Кольченко, которым, как и Седикову, нужна медицинская помощь,

– добавила омбудсмен.

Напомним, 1 августа украинский омбудмен Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейде Рааду аль Хусейну с просьбой посодействовать визитам международных организаций к украинским политзаключенным в России и на оккупированных территориях.