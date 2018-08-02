Денисова получила письмо о состоянии здоровья Сенцова месячной давности: подробности

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что получила от своей российской коллеги Татьяны Москальковой письмо о состоянии здоровья Олега Сенцова, датированное 28 июня 2018 года.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека написала на своей странице в Facebook.

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Сегодня получила письмо от омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о ее визите к Олегу Сенцову 28 июня этого года, в котором она рассказывает мне о состоянии здоровья Олега. И здесь, как говорится, есть два нюанса... Первый – прошло уже больше месяца с того момента, и говорить о его релевантности, когда Олег продолжает голодать, не приходится. Второй – в тот же день я была у дверей колонии, а ее кортеж проехал мимо, не остановившись,

– подчеркнула Денисова.

Она также добавила к своему сообщению фото письма, написанного Москальковой.



Письмо Москальковой месячной давности

Денисова возмущена тем, что Москалькова отправила ей письмо о состоянии здоровья Сенцова через месяц

Напомним, 1 августа украинская омбудвумен Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Раада аль Хусейну с просьбой посодействовать визитам международных организаций к украинским политзаключенным в России и на оккупированных территориях.