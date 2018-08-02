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Денісова отримала лист про стан здоров'я Сенцова місячної давності: подробиці

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Денісова розповіла про дивний вчинок Москалькової
Денісова розповіла про дивний вчинок Москалькової / Фото з відкритих джерел

Українська омбудсвумен Людмила Денісова заявила, що отримала від своєї російської колеги Тетяни Москалькової лист про стан здоров'я Олега Сенцова, датований 28 червня 2018 року.

Про це уповноважена ВР з прав людини написала на своїй сторінці у Facebook.

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Сьогодні отримала лист від Омбудсмена РФ Тетяни Москалькової про її візит до Олега Сенцова 28 червня цього року, в якому вона розповідає мені про стан здоров'я Олега. І тут, як-то кажуть, є два нюанси...Перший – пройшло вже більше місяця з того моменту, і говорити про його релевантність, коли Олег продовжує голодувати, не доводиться. Другий – того ж дня я була під дверима колонії, а її кортеж проїхав повз, не зупинившись,
– підкреслила Денісова.

Вона також додала до свого допису фото листа, написаного Москальковою.

лист мОСКАЛЬКОВОЇ
Лист Москалькової місячної давності

лист Сенцов
Денісова обурена тим, що Москалькова відправила їй листа про стан здоров'я Сенцова через місяць

Нагадаємо, 1 серпня українська омбудвумен Людмила Денісова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль Хусейна з проханням посприяти візитам міжнародних організацій до українських політв’язнів у Росії та на окупованих територіях.

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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