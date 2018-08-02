У Росії під адміністрацією президента Путіна розпочався пікет із вимогою не вбивати Сенцова

У Москві під Адміністрацією Президента Владіміра Путіна відбувається одиночний пікет з вимогою звільнити Олега Сенцова, який 81-й день голодує в російській колонії.

На плакаті написано: "Олег Сенцов голодує 81-й день. Прохання його матері про помилування подано 17 червня. Де ж відповідь?"

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Серія одиночних пікетів на підтримку українського режисера продовжується. Організатор повідомила, що важливим правилом є звернути плакат до того, як інший учасник вийде з плакатом. Це робиться для того, щоб поліція не порахувала протест як несанкціонований мітинг.

Ми не знаємо, що може бути останньою краплею, яка сприятиме звільненню. Тому треба робити все, що завгодно. У якийсь момент, це має дати ефект. Але я боюсь, що часу мало. Ще якась кількість днів, і він може попрощатися з життям. Ми не хочемо чекати цього, тому й виходимо на пікет,

– говорить активіст.

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