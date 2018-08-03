Медведчук заинтересовался осужденным в Украине россиянином, который просил Путина об обмене

Алексея Седикова, гражданина РФ задержали на Донбассе два года назад. И мужчина утверждает, что приехал воевать за пророссийскую сторону по собственному желанию, но отвечать за это не готов и просится домой.

Он написал письмо Путину с просьбой обменять его на украинского политзаключенного из российских тюрем.

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Это письмо уже отправили в украинское МИД, ведомство дальше должен передать его в Россию. А украинский омбудсмен в своем письме к российской коллеге советует поменять Седикова на Сенцова, Балуха, Клиха или Кольченко, которым сейчас нужна медицинская помощь.

Алексей Седиков

Интересно, что Седиковым уже интересовался главный переговорщик по обмену Виктор Медведчук.

Затем появлялась информация о том, что у Седикова ухудшается здоровье, ему необходима срочная операция на ноге. И якобы этот вопрос даже был предметом обсуждения в рамках Минского формата. Его поднимал якобы Виктор Медведчук, который был готов даже из собственного кармана оплатить ему операцию,

– рассказала координатор медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова.

Между тем, в СИЗО Лефортово уже восемнадцать дней голодает Леонид Пархоменко, которого обвиняют в шпионаже в пользу Украины. Правозащитнику Евгению Еникееву вчера удалось встретиться с заключенным. Леонид рассказал, что во время задержания его били. Однако деталей сообщить не успел, потому мужчину прервал надзиратель и вывел из комнаты.



Леонид Пархоменко

"Причиной прекращения общения стало то, что Пархоменко Л. начал рассказывать о причинах своей голодовки, а именно "В результате действий следователя начали травить мою семью", – говорится в заключении общественной наблюдельной комиссии.

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Капитана Чормонорского флота задержали полтора года назад в Крыму, мол, работал на украинскую разведку. Тогда и в Службе Безопасности и Минобороны заверили: в рядах украинских Вооруженных Сил такой мужчина никогда не проходил службу. А, фабрикуя такие дела, Кремль пытается создать иллюзию, что якобы готовят диверсии на территории РФ. Еще один пример – Олега Чабана, водителя рейсового автобуса Винница – Москва. Он уже несколько месяцев в СИЗО, по сфарбикованому обвинению в перевозке взрывчатки.

Находясь там, я могу сказать, что я наконец поняла, за что люблю своего мужа – он настоящий мужчина. За 3 месяца он мне ни разу не сказал, что ему что-то нравится, что ему что-то не нравится. Он вполне ничего не говорит о том, какое отношение к нему, какое питания. Единственное что, на первом свидании, которое нам было разрешено, я увидела, что у него была очень спухшая правая сторона,

– прокомментировала жена Олега Чабана Наталья.

Сейчас по данным правозащитников в застенках Кремля уже более 70 политических осужденных и подозреваемых. Однако провести обмен не удается. Россия игнорирует даже предварительные договоренности. На встречах уполномоченные по правам человека от обоих государств так и не смогли согласовать даже карту посещения политзаключенных. Что уж говорить об обмене.

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Между тем осужденные агрессором уже отсиживают свои сроки и выходят без обмена. Так 3 августа стены российской колонии покинул Александр Костенко. Свой срок он отбывал в Кировской области, куда его доставили из Крыма. Прокурором в этом деле лично выступила одиозная Наталья Поклонская.



Александр Костенко

Там ему присудили три с половиной года тюрьмы за то, что мужчина вроде бы бросал брусчатку в беркутовцев во время событий на Майдане. Прокурором по делу стала одиозная Наталья Поклонская. Сейчас он уже под опекой украинской власти – сообщила в Фейсбуке уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Только что, недавно, появилась связь и я разговаривала с консулом. Костенко отдыхал немножко в это время. Консул сказал, что все хорошо, но рассчитывают, что они попадут в Москву где-то ночью, потом отдохнут и будут пытаться попасть с пятого начиная на шестое – уже могут быть в Украине,

– отметила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Александр с Консулом Украины и направляется в Москву в Посольство Украины в РФ, а оттуда в Киев.