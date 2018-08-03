Порошенко "тепло" пообщался по телефону с бывшим пленником Кремля Костенко

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с бывшим пленником Кремля крымчанином Александром Костенко, который ранее был освобожден из колонии в России. По его словам, незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали твердой проукраинской позиции экс-политзаключенного.

Ранее 24 канал сообщал, что политзаключенный Кремля Александр Костенко, который является уроженцем Крыма, вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

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С таким событием поздравил и Президент Украины Петр Порошенко. Как написал гарант на своей странице в Facebook, он с Костенко уже успел "тепло пообщаться по телефону".

"Он – большой молодец! Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали его твердой проукраинской позиции. Александр является благодарным каждому, кто боролся за него", – отметил украинский лидер.

Кроме того, он заявил, что с нетерпением ожидает увидеть Александра Костенко на украинской земле.

"Продолжаем бороться за освобождение из российской неволи всех украинцев, заключенных по политическим мотивам", – добавил Порошенко.

Напомним, ранее украинский омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что Александру Костенко уже подыскали временное жилье на территории материковой Украины, поскольку возвращаться в родной Крым из-за оккупации он не может. По ее словам, это 2 комнаты с балконом, санузлом, частично умеблированы.