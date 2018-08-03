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Порошенко "тепло" поспілкувався телефоном з колишнім бранцем Кремля Костенком

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Порошенко провів телефонну розмову з екс-бранцем Кремля Олександром Костенком
Порошенко провів телефонну розмову з екс-бранцем Кремля Олександром Костенком / Соцмережі

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з колишнім бранцем Кремля кримчанином Олександром Костенком, якого раніше було звільнено з колонії у Росії. За його словами, незаконне ув’язнення та роки важких випробувань не похитнули твердої проукраїнської позиції екс-політв'язня.

Раніше 24 канал повідомляв, що політв’язень Кремля Олександр Костенко, який є уродженцем Криму, вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

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Таку подію привітав і Президент України Петро Порошенко. Як написав гарант на своїй сторінці у Facebook, він з Костенком уже встиг "тепло поспілкуватися телефоном".

"Він – великий молодець! Незаконне ув’язнення та роки важких випробувань не похитнули його твердої проукраїнської позиції. Олександр є вдячним кожному, хто боровся за нього", – зауважив український лідер.

Крім того, він заявив, що з нетерпінням чекає побачити Олександра Костенка на українській землі.

"Продовжуємо боротися за звільнення із російської неволі усіх українців, ув'язнених з політичних мотивів", – додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше українська омбудсвумен Людмила Денісова заявила, що Олександру Костенку вже підшукали тимчасове житло на території материкової України, оскільки повертатися у рідний Крим через окупацію він не може. За її словами, це 2 кімнати з балконом, санвузлом, частково мебльовані.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Петро Порошенко Українці в полоні РФ Україна – Росія Президент України Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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