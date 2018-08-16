Назвали умову, за якої Путін може звільнити Сенцова

Президент Російської Федерації Володимир Путін може погодитися звільнити незаконно засудженого Олега Сенцова за умови, що відчує виснаження від натиску світу, який вимагає відпустити українського режисера.

Про це розповіла сестра бранця Кремля Наталія Каплан в інтерв’ю виданню "Дождь".

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За її словами, навряд чи комусь вдасться вплинути на владу РФ і домогтися, аби Сенцов опинився на волі.

Максимум, можливо, просто вимотати Путіна. Говорили про це з Ахтемом Чийгозом, теж колишнім українським політв'язням. Він вважає, що Путіна можна просто вимотати, і він зрозуміє, що це все безглуздо, і скаже: "Та забирайте вже, просто відчепіться". Можливий такий варіант,

– зауважила Каплан.

Також жінка розповіла, що не особливо покладається на якісь домовленості з президентом Росії.

"Що стосується торгів, знову ж таки, наскільки я знаю, Путіну пропонували дуже багато і весь час – або мовчання, або відмова. Взагалі щодо Олега він практично завжди просто відмовчується", – додала сестра Сенцова.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.