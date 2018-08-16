Назвали условие, при котором Путин может освободить Сенцова

Президент Российской Федерации Владимир Путин может согласиться освободить незаконно осужденного Олега Сенцова при условии, что почувствует истощение от натиска мира, который требует отпустить украинского режиссера.

Об этом рассказала сестра пленника Кремля Наталья Каплан в интервью изданию "Дождь".

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По ее словам, вряд ли кому-то удастся повлиять на власть РФ и добиться, чтобы Сенцов оказался на свободе.

Максимум возможно просто измотать Путина. Говорили об этом с Ахтемом Чийгозом, тоже бывшим украинским политзаключенным. Он считает, что Путина можно просто измотать, и он поймет, что это все бессмысленно, и скажет: "Да забирайте уже, просто отстаньте". Возможен такой вариант,

– заметила Каплан.

Также женщина рассказала, что не особенно полагается на какие-то договоренности с президентом России.

"Что касается торгов, опять же, насколько я знаю, Путину предлагали очень много и все время – или молчание, или отказ. Вообще относительно Олега он практически всегда просто отмалчивается", – добавила сестра Сенцова.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.