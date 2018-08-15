Сенцов не будет просить Путина о помиловании

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не будет писать президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании.

Об этом заявил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной организации "Агора", юристы которой защищают украинского режиссера в российских и международных судах в своем Telegram-канале.

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Накануне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "некорректными" слова об отказе в помиловании Олега Сенцова из-за того, что режиссер самостоятельно не просил об этом.

Не будет Олег писать никаких просьб, это же очевидно,

– подчеркнул адвокат.

Напомним, 13 июля Людмила Сенцова, мать режиссера Олега Сенцова, которого российская власть незаконно удерживает в колонии, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына. В России пообещали рассмотреть обращение, однако отметили, что согласно процедуре заключенный сам должен попросить о помиловании.

15 августа стало известно, что исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов не получал просьб о помиловании незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Хотя в ответе от АП РФ на письмо мамы Сенцова о помиловании речь шла о том, что ее обращение направлено Артюхову.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.