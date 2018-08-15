В России "загадочно исчезло" прошение о помиловании Сенцова: подробности

Исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов не получал просьб о помиловании незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова ни от матери, ни от него самого.

Об этом информирует ТАСС.

Читайте также: Россия освободила Савченко без ее прошения о помиловании, – Геращенко

Ранее 24 канал сообщал, что маме политзаключенного, Людмиле Сенцовой, пришел ответ от АП РФ на ее письмо с просьбой о помиловании сына.

В документе также говорилось о том, что обращение Сенцовой направлено Дмитрию Артюхову для использования при предварительном рассмотрении ходатайства о помиловании осужденного.

На этот момент по линии обращений граждан, а также в целом – никакие письма к нам в аппарат не поступали ни от матери, ни от самого Сенцова,

– отметили в пресс-службе российского губернатора.

Напомним, 13 июля Людмила Сенцова, мать режиссера Олега Сенцова, которого российская власть незаконно удерживает в колонии, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына. В России пообещали рассмотреть обращение, однако отметили, что согласно процедуре заключенный сам должен попросить о помиловании. Олег Сенцов делать этого не собирается.