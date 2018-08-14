Администрация Путина прислала маме Сенцова ответ на просьбу о помиловании сына: детали

Для начала процедуры помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Об этом говорится в ответе матери Сенцова от Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ, передает "Громадське".

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Вместе с тем поясняем, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в котором он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание,

— говорится в ответе АП РФ Людмиле Сенцовой.

Также в АП отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

Двоюродная сестра Олега Сенцова, Наталья Каплан, считает, что этот ответ свидетельствует о том, что Олега освоюождать не собираются.

Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются. Они до сих пор называют его гражданином России и дали понять, что просьба матери не сработала, – подчеркнула она.

Также Каплан рассказала о реакции мамы Сенцова на письмо из АП РФ.

"Реакция матери на это достаточно неплохая. Мне кажется, что она просто не осознала суть документа", – добавила сестра режиссера.



Маме Сенцова пришел ответ на письмо с просьбой о помиловании