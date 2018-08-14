Олег Сенцов отказался от встречи со священником, но доверяет врачам колонии

Олег Сенцов не считает нужным встречаться со священнослужителем, который к нему приезжал, потому что он его не знает. Об этом он рассказал во время встречи в колонии с российской правозащитницей Зоей Световой.

Об этом она рассказала в прямом эфире 24 канала.

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Олег Сенцов ничего не рассказал об отношении сотрудников колонии к нему.

Про Олега сейчас говорит весь мир. Я думаю, если бы что-то было не так, то он бы сказал. В принципе, он это сказал и мне: "Если что-то здесь было бы не так, то я бы не молчал",

– рассказала правозащитница.

Сенцов доверяет врачам колонии, которые его осматривают.

"Не знаю, можно ли доверять врачам колонии, но это его право. Он отметил, что не хочет в общественную больницу",– дополнила Зоя Светова.

По ее словам, в деле Олега не говорят об амнистии, речь идет о помиловании или обмене на других пленных, поэтому шансы достаточно высоки. У российской власти нет другого выхода. Требования Олега – это то, что говорил Путин в прошлом году на своей пресс-конференции. Он напоминает президенту РФ о его обещании, ценой собственной жизни.

"Российская власть должна выполнить свое обещание и таким образом "закрыть эту страницу" отношений с Украиной по поводу заложников. Этим самым спасут жизнь Олегу, потому что сам он не прекратит голодовку, а если он это не сделает, то вполне вероятно, что врачи его могут не спасти", – отметили правозащитница.