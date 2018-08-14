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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Олег Сенцов відмовився від зустрічі з священиком, але довіряє лікарям колонії

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Олег Сенцов не вважає за потрібне зустріч з священнослужителем, який до нього приїжджав, тому що він його не знає. Про це він розповів під час зустрічі в колонії з російською правозахисницею Зоєю Свєтовою.

Про це вона розповіла в прямому ефірі 24 каналу.

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Олег Сенцов нічого не розповів про ставлення співробітників колонії до нього.

Про Олега зараз говорить весь світ. Я думаю, якщо б щось було не так, то він б сказав. Впринципі, він це сказав і мені: "Якби щось тут було не так, то я б не мовчав",
– розповіла правозахисниця.

Сенцов довіряє лікарям, колонії які його оглядають.

"Не знаю, чи можна довіряти лікарям колонії, але це його право. Він зазначив, що не хоче у громадську лікарню", – доповнила Зоя Свєтова.

За її словами, в справі Олега не говорять про амністію, йдеться про помилування або обмін на інших полонених, тому шанси достатньо високі. У російської влади немає іншого виходу. Вимоги Олега – це те, що говорив Путін в минулому році на своїй прес-конференції. Він нагадує президенту РФ про його обіцянку, ціною власного життя. 

"Російська влада повинна виконати свою обіцянку і таким чином "закрити цю сторінку" відносин з Україною стосовно заручників. Цим самим врятують життя Олегу, бо сам він не припинить голодування, а якщо він це не зробить, то цілком ймовірно, що лікарі його можуть не врятувати", – наголосили правозахисниця.

Теги: Новини України Україна – Росія Олег Сенцов заручники Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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