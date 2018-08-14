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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сенцов сильно схуд, йому важко говорити, – правозахисниця

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Останні новини про Олега Сенцова
Останні новини про Олега Сенцова / Фото з вільних мереж

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов дуже схуд та є сильно втомленим. Під час зустрічі в колонії з російською правозахисницею Зоєю Свєтовою політв’язень усміхався, проте йому було важко розмовляти.

Про це розповіла Свєтова, повідомляє "Громадське".

25 канал повідомляв, що 1 серпня Олег Сенцов назвав свій стан "передкритичним". Політв’язень голодує вже 93-й день.

За словами російської правозахисниці, Сенцов виглядає так, як на фото, яке раніше Росія передала Україні.

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Однак те фото статичне, і в Олега дуже похмуре обличчя, нещасні очі. А коли я з ним спілкувалася, він усміхався, сміявся, був дуже жвавий. Проте сильно схуд. Йому важко говорити, він періодично заплющував очі, бо сильно втомився,
– розповіла Свєтова.

Вона додала, що політв’язень не очікував візиту правозахисниці та дуже зрадів йому.

"Він дуже сильний духом, і для мене це було дуже важливо. Він упевнений в тому, що робить, певен у своїй правоті", – розповіла Свєтова.

Він дякує всім за підтримку і допомогу. Коли я запитала його, що потрібно робити, Олег сказав: "Роби що повинна. Я так роблю",
– написала правозахисниця на своїй Facebook-сторінці.

Свєтова також розповіла, що їхня із Сенцовим зустріч відбулася в медичній палаті колонії, де утримують українця. Палата розрахована на чотирьох, проте політв’язень перебуває в ній один. На вікнах палати немає решіток. За словами Свєтової, вечорами Сенцов йде дивитися телевізор, в інший час пише, редагує тексти, відповідає на листи.

Питання обміну правозахисниця та політв’язень вони не обговорювали, однак, на думку Свєтової, Сенцов на це сподівається.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

хроніка подій
Теги: Новини України Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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