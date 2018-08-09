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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Сенцова зараз третя затяжна криза, – адвокат

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Адвокат Сенцова прокоментував його стан
Адвокат Сенцова прокоментував його стан / radiosvoboda.org

Українська омбудсвумен Людмила Денісова заявила, що спілкувалась зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою та адвокатом українського режисера Олега Сенцова, Дмитром Дінзе.

Про це уповноважена ВР з прав людини написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Знову телефонувала російський Омбудсмен Тетяна Москалькова. Розповіла, що після нашої розмови говорила з начальником ФСВП в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. За його інформацією з Олегом все добре, стан стабільний", – переповіла Денісова.

Також вона зазначила, що до Сенцова зараз їде громадська наглядова комісія. 

"Олег дав свою згоду на відеозйомку. Уповноважений з прав людини ЯНАО Анатолій Сак зможе сфотографувати Олега і зняти відео своєї розмови з ним. Уповноважений РФ пообіцяла його мені надіслати", – наголосила правозахисниця.

Окрім цього, Денісова поспілкувалася із адвокатом бранця. Він розповів їй про невтішний стан здоров'я Олега Сенцова.

У Сенцова зараз третя затяжна криза. Двічі його хотіли відправити в лікарню, де збиралися підключити до медичної апаратури і почати примусове годування. Останній раз, коли його відвозили до Лабитнанзької міської лікарні, лікарі хотіли прикувати його до ліжка і почати насильницьке годування,
– розповів адвокат Сенцова Денісовій.

Як повідомив Дмитро Дінзе, Олег заявив, що припиняти голодування не збирається. Він п'є мінімальну кількість медичної суміші і воду, щоб не втрачати свідомість і контролювати дії, які з ним відбуваються. Його вага вже знизилася до 70 кілограмів.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Чоловіка затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму. Його звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року у Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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