У Сенцова сейчас третий затяжной кризис, – адвокат

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что общалась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой и адвокатом украинского режиссера Олега Сенцова, Дмитрием Динзе.

Об этом уполномоченная ВР по правам человека написала на своей странице в Facebook.

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"Опять звонила российская Омбудсмен Татьяна Москалькова. Рассказала, что после нашего разговора говорила с начальником ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе. По его информации с Олегом все хорошо, состояние стабильное", – рассказала Денисова.

Также она отметила, что к Сенцову сейчас едет общественная наблюдательная комиссия.

"Олег дал свое согласие на видеосъемку. Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Олега и снять видео своего разговора с ним. Уполномоченная РФ пообещала его мне прислать", – отметила правозащитница.

Кроме этого, Денисова пообщалась с адвокатом пленника. Он рассказал ей о неутешительном состоянии здоровья Олега Сенцова.

У Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его отвозили в Лабитнанзкую городскую больницу, врачи хотели приковать его к кровати и начать насильственное кормление,

– рассказал адвокат Сенцова Денисовой.

Как сообщил Дмитрий Динзе, Олег заявил, что прекращать голодовку не собирается. Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят. Его вес уже снизился до 70 килограммов.

За что в России осудили Олега Сенцова?Мужчину задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма. Его обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.