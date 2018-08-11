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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Сенцова найближчим часом можуть відмовити внутрішні органи, – адвокат

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Адвокат розповів деталі про стан здоров'я Сенцова
Адвокат розповів деталі про стан здоров'я Сенцова / фото з соцмереж

Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі, голодує вже майже три місяці. Найближчим часом у нього можуть почати відмовляти внутрішні органи.

Про це заявив адвокат політв'язня Дмитро Дінзе у коментарі "Крим Реалії".

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Четверта криза вже буде супроводжуватися тим, що відмовлятимуть внутрішні органи. Третя криза небезпечна тим, що на тлі голодування органи починають потихеньку готуватися до відмови, людині стає погано – що і відбувається зараз з Олегом Сенцовим,
– наголосив правозахисник.

Він також додав, що перебіг криз у кожної людини проходить індивідуально.

"Лікарі самі кажуть йому, що початок четвертої кризи залежить від індивідуальних особливостей організму. Вона може статися завтра, а може – через тиждень або через місяць", – підкреслив Дінзе.

Нагадаємо, нещодавно адвокат Сенцова дав велике інтерв'ю, у якому розповів, що востаннє бачився зі своїм підзахисним 7 серпня. Той сказав йому, що останні два тижні в Лабитнангі стояла спека, йому було погано з серцем на тлі поганої роботи нирок і печінки.

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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