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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зрозумійте, Олег не хворий, він на голодуванні, – адвокат Сенцова дав велике інтерв'ю

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото з відкритих джерел

Адвокат Олега Сенцова розповів, що остання фотографія Олега Сенцова не показує, наскільки погано той виглядає.

Про це в інтерв'ю "Медузі" повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

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За його словами, видно, що форма на ньому висить. Ця роба або повнить людину, або висить на ній, як на вішалці. На фото видно, що він досить сильно схуднув. Він не показує свою грудну клітину і запалий живіт - це, звичайно, справило б більше враження. А так - його попросили встати, він встав. І його сфотографували.

"Цю фотографію, наскільки я зрозумів, того ж дня (9 серпня – ред.) зробив на прохання Тетяни Москалькової омбудсмен Ямало-Ненецького автономного округу Анатолій Сак. Він сфотографував Олега в тому стані, в якому він знаходиться. Але знімок передає не все: насправді він виглядає ще гірше. Якби Олега попросили роздягнутися, то картина була б набагато сумніше",
– розповів Дінзе.

Адвокат бачився з підзахисним Сенцовим останній раз 7 серпня. Той сказав йому, що останні два тижні в Лабитнангі стояла спека, йому було погано з серцем на тлі поганої роботи нирок і печінки.

Перші два тижні голодування Олег перебував в одиночній камері. Потім його перевели до медичної частини колонії. На території ВК № 8 є медична частина, яка обслуговує і інші колонії в регіоні. Вона досить багатопрофільна, там працюють хороші фахівці.

Мені не дають можливості подивитися на його умови. Зазвичай зустріч засудженого з адвокатом відбувається в приміщенні, в якому є клітина з великими дірками – в неї і заводять людини. А адвокат сідає за столик навпроти – і так йде спілкування. Тобто ніяких стекол – ти можеш документи передавати, тобі можуть передавати документи,
– розповів адвокат.

"Мене ж завжди садять в окремий відсік, в якому зазвичай відбуваються короткострокові побачення. Це кімнатка з оргстеклом, де я не маю ніякого доступу до засудженого, не можу його за руку взяти. Всі документи він мені може передати тільки через маленьку щілинку в кілька міліметрів нагорі – між рамою і склом. Ми кричимо, як правило, телефоном не користуємося.", – зазначив Дінзе.

"Зрозумійте, Олег не хворий, він на голодуванні. Ви його все сприймаєте як хвору людину. Це повна нісенітниця! У нього був нормальний стан здоров'я, і в даний час воно підірвано тільки на тлі голодування. Людина голодуюча і хвора важкими захворюваннями – це різні речі", – адвокат.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ заручники Олег Сенцов Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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