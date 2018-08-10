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Сенцов живий: до бранця пустили лікарів

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото з відкритих джерел

У політв'язня Олега Сенцова в колонії відбувся консиліум за участю лікарів із місцевої лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила російська журналістка Вікторія Івлєва.

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"За повідомленням єпископа Григорія Міхнова-Вайтенко (єпископ Апостольської православної церкви, який намагається відвідати Олега Сенцова – ред.), який, як і раніше, перебуває в Лабитнангі, Олег живий. Сьогодні у нього був багатогодинний консиліум із запрошенням лікарів із місцевої лікарні", –написала Івлєва.

За її інформацєю, в суботу та неділю побачення за розпорядком колонії заборонено, але "єпископ не залишає надії потрапити до Олега на початку тижня, якщо за вихідні дні не відбудеться якогось неймовірного дива".

Також Вікторія Івлєва попросила більше не ставити ніяких питань і не займатися спекуляціями, а просто подумати про свободу й Олега.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?
Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

 

Теги: Українці в полоні РФ заручники Україна – Росія Олег Сенцов Новини України журналісти
Джерело: 24 канал
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