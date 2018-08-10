Путін дав обіцянку Макрону щодо Сенцова

Під час телефонної розмови Еммануель Макрон закликав Володимира Путіна вирішити ситуацію з політв'язнем Олегом Сенцовим.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

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Президент РФ пообіцяв незабаром надати французькій стороні інформацію про стан здоров'я політв'язня Олега Сенцова.

"Президент республіки поділився з президентом Путіним своєю стурбованістю у зв'язку з тим, що стан здоров'я Сенцова погіршується", – йдеться в повідомленні.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?

Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.