20:16
9 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    27°C 14°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, 8 серпня
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На все воля російського царя: сестра Сенцова про помилування політв’язня

66 Читать новость на русском
Свіже фото Олега Сенцова
Свіже фото Олега Сенцова / Facebook-сторінка Денісової

Сестра незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що процедура помилування не матиме значення, якщо в Росії буде політична воля для звільнення політв’язня.

Про це повідомляє "Громадське".

24 канал повідомляв, що 9 серпня в адміністрації президента Росії заявили, що отримали клопотання про помилування Олега Сенцова від його матері, але "не готові казати про реакцію".

Там усе залежить від Путіна. Насправді лист прийшов далеко не сьогодні. Він вже доволі довго там лежить, в Адміністрації президента,
– зазначила Каплан в ефірі програми "Громадское.На русском".

Читайте також: Сенцов просив більше не писати йому, що свобода поруч, – сестра

Вона додала, що у російському законодавстві є процедура помилування за клопотанням матері ув’язненого, але в ситуації з Сенцовим рішення ухвалює виключно президент Росії Володимир Путін.

"Там далі на все воля російського царя", – наголосила сестра політв’язня.

Ведуча програми нагадала, що, за словами адвоката Дмитра Дінзе, процедура помилування в Росії триває доволі довго, проте Каплан переконана, що у питанні звільнення Сенцова визначальною є політична воля російського керівництва.

Так, там повинна комісія розглядати додаткові документи, але треба розуміти, якщо буде політична воля – це все буде зроблено за 2 секунди. Це взагалі не питання. Тобто, дивитися тут лише на процедури – неправильно. Якщо б Росія дотримувалася всіх юридичних процедур, то Олег взагалі б жодної доби не сидів,
– зазначила Каплан.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

хроніка подій
Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зарплати українських військових та цивільних громадян – у кого більші: інфографіка
сьогодні, 20:01 Зарплати українських військових та цивільних громадян – у кого більші: інфографіка
Катерина Петренко
Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії
сьогодні, 19:01 Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії
Інна Жолобович
"Ми й не уявляли, наскільки ви знахабніли": за що влада вимагає вибачень в українців
сьогодні, 19:00 "Ми й не уявляли, наскільки ви знахабніли": за що влада вимагає вибачень в українців
Дмитро Гнап
Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі
Ірина Вихрущ
Що відомо про Оксану Марченко і чому довкола неї виник скандал
сьогодні, 17:32 Що відомо про Оксану Марченко і чому довкола неї виник скандал
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Українець безстрашно проїхався на даху метро
31 серпня 2015 , 22:53
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Провідний португальський хірург жорстко "наїхав" на Роналду: Це злочин, він не може бути взірцем
 17 липня 2017 , 17:47
Усі 22 голи новачка Динамо за попередній клуб – серед них справжні шедеври
 2 січня , 15:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук