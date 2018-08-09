На все воля російського царя: сестра Сенцова про помилування політв’язня

Сестра незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що процедура помилування не матиме значення, якщо в Росії буде політична воля для звільнення політв’язня.

Про це повідомляє "Громадське".

24 канал повідомляв, що 9 серпня в адміністрації президента Росії заявили, що отримали клопотання про помилування Олега Сенцова від його матері, але "не готові казати про реакцію".

Там усе залежить від Путіна. Насправді лист прийшов далеко не сьогодні. Він вже доволі довго там лежить, в Адміністрації президента,

– зазначила Каплан в ефірі програми "Громадское.На русском".

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Вона додала, що у російському законодавстві є процедура помилування за клопотанням матері ув’язненого, але в ситуації з Сенцовим рішення ухвалює виключно президент Росії Володимир Путін.

"Там далі на все воля російського царя", – наголосила сестра політв’язня.

Ведуча програми нагадала, що, за словами адвоката Дмитра Дінзе, процедура помилування в Росії триває доволі довго, проте Каплан переконана, що у питанні звільнення Сенцова визначальною є політична воля російського керівництва.

Так, там повинна комісія розглядати додаткові документи, але треба розуміти, якщо буде політична воля – це все буде зроблено за 2 секунди. Це взагалі не питання. Тобто, дивитися тут лише на процедури – неправильно. Якщо б Росія дотримувалася всіх юридичних процедур, то Олег взагалі б жодної доби не сидів,

– зазначила Каплан.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.