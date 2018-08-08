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По Сенцова треба відправляти медичний літак, бо він не виживе, – сестра

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По Сенцова треба відправляти медичний літак, бо він не виживе, сестра політв'язня
По Сенцова треба відправляти медичний літак, бо він не виживе, сестра політв'язня / Фото з вільних мереж

По українського політв’язня Олега Сенцова потрібно відправляти до Росії медичний літак. Стан його здоров’я дуже погіршився, тому "витягувати Олега потрібно терміново".

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на двоюрідну сестру політв’язня Наталію Каплан.

24 канал повідомляв, що Олег Сенцов перебуває у критичному стані, майже не встає і написав, що "кінець вже близько".

Каплан наголосила: "Він у такому стані, що за ним потрібно відправляти медичний літак".

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"Його небезпечно перевозити навіть звичайним пасажирським літаком, а якщо його хочуть відправити по етапу, так званими "столипінськими поїздами", то він там точно не виживе", – запевнила сестра Сенцова.

Я добре знаю Олега і якщо він скаржиться, а зараз він скаржиться і передбачає кінець, то можу сміливо сказати, що все дуже погано і це можна множити на 100, тому що Олег з тих, хто не говорить, що погано, до останнього,
– наголосила сестра політв’язня.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Чоловіка затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму. Його звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року у Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

хроніка подій
Теги: Новини Росії Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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