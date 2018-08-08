За Сенцовым надо отправлять медицинский самолет, потому что он не выживет, – сестра

За украинским политзаключенным Олегом Сенцовым нужно отправлять в Россию медицинский самолет. Состояние его здоровья очень ухудшилось, поэтому "вытаскивать Олега нужно срочно".

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на двоюродную сестру политзаключенного Наталью Каплан.

24 канал сообщал, что Олег Сенцов находится в критическом состоянии, почти не встает и написал, что "конец уже близко".

Каплан подчеркнула: "Он в таком состоянии, что за ним нужно отправлять медицинский самолет".

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"Его опасно перевозить даже обычным пассажирским самолетом, а если его хотят отправить по этапу, так называемыми "столыпинскими поездами", то он там точно не выживет", – заверила сестра Сенцова.

Я хорошо знаю Олега и если он жалуется, а сейчас он жалуется и предполагает конец, то могу сказать, что все очень плохо и это можно умножать на 100, потому что Олег из тех, кто не говорит, что плохо, до последнего,

– отметила сестра политзаключенного.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Мужчину задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма. Его обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

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