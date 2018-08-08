Россия может пойти на смерть Сенцова: адвокат назвал причину

Российская Федерация может допустить смерть украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова "в назидание другим" заключенным.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook.

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Правозащитник подчеркнул, что такую ​​информацию получил от дипломатов, контактирующих с Россией по решению вопроса с Олегом Сенцовым.

Я конечно не любитель слухов, мне больше интересны факты, а лучше оформленные, но здесь другая ситуация. По информации дипломатов, контактирующих с Россией по решению вопроса с Олегом Сенцовым, указывается, что Сенцова не собираются отпускать, типа, пусть умирает в назидание другим заключенным. Если это правда, то я даже не знаю, как это комментировать,

– написал адвокат.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 году в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 режиссер голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.