В Сенцова начались проблемы с сердцем, – адвокат

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, Дмитрий Динзе, проинформировал о положении политзаключенного. Он отметил, что в Сенцова упал гемоглобин и начались проблемы с сердцем.

Об этом он рассказал в комментарии "Громадскому".

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По словам Динзе, Сенцов находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии, а также – очень низкий пульс около 40 ударов в минуту.

Кроме этого, правозащитник добавил, что в украинского режиссера начались проблемы с сердцем, и его два раза пытались уговорить уехать в больницу.

"Ему также стало плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень тепло, а в него сейчас плохая переносимость жары", – добавил адвокат.

На вопрос, собирается ли Сенцов прекратить голодовку, Динзе ответил, что нет.