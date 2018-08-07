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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Сенцова почалися проблеми із серцем, – адвокат

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Стан здоров'я Сенцова значно погіршився
Стан здоров'я Сенцова значно погіршився / radiosvoboda.org

Адвокат українського режисера Олега Сенцова, Дмитро Дінзе, проінформував про стан політв'язня. Він зазначив, що у Сенцова впав гемоглобін та розпочалися проблеми із серцем.

Про це він розповів у коментарі "Громадському".

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За словами Дінзе, Сенцов перебуває у поганому стані. Зокрема, у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також – дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

Окрім цього, правозахисник додав, що в українського режисера розпочалися проблеми із серцем, і його два рази намагалися вмовити виїхати у лікарню.

"Йому також стало зле через те, що в Лабитнангі стало дуже тепло, а в нього нині погана переносимість спеки", – додав адвокат.

На запитання, чи збирається Сенцов припинити голодування, Дінзе відповів, що ні.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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