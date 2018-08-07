Розслідування щодо політв’язня Костенка в Україні триватиме: в чому його звинувачують

Українське розслідування про ймовірне незаконне зберігання зброї та скоєння державної зради звільненим з російської колонії Олександром Костенком триватиме. Раніше розслідування було припинено у зв’язку з тим, що Костенко був заарештований у Росії.

Про це "Українській правді" повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Провадження не закрите. У зв’язку з поверненням Костенка розслідування буде тривати", – сказала Сарган

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Нагадаємо, що у 2014-2015 роках в Україні Костенко проходив у справі про незаконне зберігання зброї разом із іншим кримчанином Станіславом Красновим. Чоловіків затримали у травні 2014 року зі зброєю. СБУ називала їх тоді "диверсантами" та "учасниками терористичної групи".

У судових рішеннях мовиться, що Костенко не з'являвся до суду, слідство не могло встановити його місце перебування. Костенка викликали до суду та дозволяли арештували в той час, коли він вже був засуджений в РФ. Наразі у матеріалах справи Костенко вже не фігурує.

Речниця генпрокурора зазначила, що Костенка в розшук не оголошували.

Хто такий Олександр Костенко? Житель Сімферополя, який брав активну участь у подіях на Майдані в Києві. У травні 2015 року Костенка в окупованому Криму засудили до 4 років і 2 місяців колонії нібито за нанесення тілесних ушкоджень працівникові кримського "Беркуту" в Києві. Після розгляду касаційної скарги термін Костенку зменшили до 3 років і 6 місяців ув’язнення.