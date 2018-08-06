Звільнений з російської колонії Костенко вже перебуває в Україні

У понеділок, 6 серпня, український активіст Олександр Костенко, який відбував покарання в російській колонії і напередодні вийшов на волю, вже перетнув український кордон. Очікується, що під вечір Костенко буде в Києві.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

24 канал повідомляв, що 3 серпня політв’язень Кремля Олександр Костенко, який є уродженцем Криму, вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

Українська омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Костенку вже підшукали тимчасове житло на території материкової України, оскільки повертатися у рідний Крим через окупацію він не може.

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Як поінформували мене держсекретар МЗС А. Заєць і наші консули, Олександр Костенко разом з нашими дипломатами перетнули російсько-український кордон. Планується, що надвечір вони будуть у Києві,

– написала Геращенко.

Вона також анонсувала проведення о 16:00 брифінгу у Міністерстві закордонних справ, на якому українські дипломати розкажуть про "всі спільні, скоординовані зусилля влади і дипломатичного корпусу по захисту українців, незаконно утримуваних в РФ".

Хто такий Олександр Костенко? Житель Сімферополя, який брав активну участь у подіях на Майдані в Києві. У травні 2015 року Костенка в окупованому Криму засудили до 4 років і 2 місяців колонії нібито за нанесення тілесних ушкоджень працівникові кримського "Беркуту" в Києві. Після розгляду касаційної скарги термін Костенку зменшили до 3 років і 6 місяців ув’язнення.