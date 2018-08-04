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Для чого Путін тримає заручників у Росії

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Путін тримає заручників у Росії для торгу
Путін тримає заручників у Росії для торгу / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін тримає заручників у Росії для торгу, а прохання матерів та світу для нього нічого не варті.

Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

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Коли я чую критику опонентів, що, мовляв, українська влада якось не так веде переговори з РФ щодо заручників, або коли хтось з чисельних кандидатів в президент розповідає, як він миттєво домовиться з Путіним про повернення Донбасу і Криму і "будапештсько – женевський формат" – я думаю, що ці люди або самозакохані й далекі від реалій популісти, або не усвідомлюють очевидного – Путін бачить тільки один формат: капітуляцію України. Й заручників він тримає для торгу, сльози матері і занепокоєння світу для нього нічого не варті. Й світ цьому потакає, на жаль,
– наголосила політик.

Чиновниця зауважила, що "російський тоталітарний режим" не допустив до українського режисера та політв'язня Олега Сенцова священників, українську омбудвумен Людмилу Денісову, незалежних лікарів, представників Amnesty International, та не надав світові протягом трьох місяців голодування жодного його фото.

Окрім того, вона нагадала, що півтора місяці тому мама Сенцова звернулася до Путіна з проханням про його помилування, але російська сторона досі не дала жодної відповіді, "як немає жодної відповіді на пропозицію України передати заради звільнення і порятунку Олега і інших бранців 36 росіян". 

"Очевидно, що його тримають в повній інформаційній ізоляції, що ніхто не знає правди про стан його здоров'я і ті маніпуляції , які з ним проводять, в тому числі щодо сумішей, які йому дають", – підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, 1 серпня українська омбудвумен Людмила Денісова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль Хусейна з проханням посприяти візитам міжнародних організацій до українських політв’язнів у Росії та на окупованих територіях.

Теги: Новини України Новини політики Ірина Геращенко Володимир Путін Олег Сенцов Україна – Росія Новини Росії Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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