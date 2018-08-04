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До Сенцова не пустили священика: з'явилось пояснення Росії

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У Росії пояснили, чому не пустили до Сенцова священика
У Росії пояснили, чому не пустили до Сенцова священика / Фото з відкритих джерел

До незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова не пустили священика, оскільки політв'язень не просив про таку зустріч.

Про це йдеться в заяві Федеральної служби виконання покарань.

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31 липня до Олега Сенцова не пустили священика. Той мав передати незаконно утримуваному в російській колонії українському режисеру листа від віце-спікера Верховної Ради України Ірини Геращенко.

Як зазначили в російському відомстві, в колонію до ув’язнених запрошуються священики за їхнім проханням, однак від Сенцова таких прохань не було.

Також, у ФСВП заявили, що за колонією, де утримують українського режисера, закріплений священик російської православної церкви, який може відвідувати ув’язнених.

Від ув’язненого Сенцова О.Г. заяв на зустрічі зі священнослужителем не надходило. За надання від нього заяви з проханням про зустріч зі священнослужителем, зустріч буде організована у встановленому законом порядку,
– йдеться у заяві.

Нагадаємо, 1 серпня українська омбудвумен Людмила Денісова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль Хусейна з проханням посприяти візитам міжнародних організацій до українських політв’язнів у Росії та на окупованих територіях.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Олег Сенцов Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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