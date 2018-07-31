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До Сенцова не пустили священика, – Геращенко

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До Сенцова не пустили священика, який мав передати політв'язню лист від Геращенко
До Сенцова не пустили священика, який мав передати політв'язню лист від Геращенко / rbc.ua

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що до українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в російській колонії у Лабитнангі, не пустили священика. Той мав передати політв'язню листа від неї.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

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До Сенцова не пустили священика...Якщо чесно, намагалася передати Олегу листа. На десятки моїх листів, які пересилала, надсилала, передавала через адвокатів і інших осіб – ніколи не було жодної відповіді,
– зазначила віце-спікер ВР.

Вона також назвала підлістю те, що до Сенцова не пустили спочатку українську омбудсвумен Людмилу Денісову, а тепер – священнослужителя.

"Яка ж підлість – не пустити українську омбудвумен, а тепер – священика. Повна ізоляція, в тому числі інформаційна", – наголосила Геращенко.

 

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники Ірина Геращенко
Джерело: 24 канал
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