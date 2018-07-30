На мерії Парижа з'явилось фото Олега Сенцова: свою підтримку режисеру висловила очільниця міста

На будівлі міської ради Парижа з'явилось фото українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в російській колоній у Лабитнангі.

Про це у своєму Twitter написав заступник мера Парижа Патрік Клюгман.

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Ми спільно висловлюємо підтримку Олегу Сенцову, українському режисеру, який вже 4 роки перебуває в ув'язненні в Росії. Ми сподіваємось, що його відпустять на свободу, ми боїмось за його життя. Справедливість для нього – це свобода,

– написав французький посадовець.

Він також зазначив, що зараз підтримка та мобілізація задля Олега Сенцова є дуже важливою.

"Його смерть може стати символом безсилля демократії у захисті прав людини. Слід мобілізувати наші сили задля Сенцова", – додав Клюгман.

Додамо, що на заході також були присутні письменник П'єр Леметр, президентка Amnesty International France Сесілія Кудріу, а також очільниця міста Енн Ідальго.

Ідальго у своєму виступі закликала звільнити Олега Сенцова та 70 його співвітчизників із російських колоній.

Soutien total à Oleg #Sentsov, cinéaste ukrainien emprisonné depuis 4 ans en Russie. Nous espérions sa liberté, nous craignons maintenant pour sa vie. Nous espérons la justice. La justice, pour lui, signifie la liberté. #FreeSentsov pic.twitter.com/ely4jwQjEM — Patrick Klugman (@PKlugman) 30 липня 2018 р.

Avant que cela ne se transforme en minute de silence et que sa mort marque l’impuissance des démocraties à faire respecter les droits humains, notre mobilisation pour Oleg #Sentsov est primordiale. Il n’est pas encore trop tard à condition que chacun se mobilise. #FreeSentsov pic.twitter.com/5PW5QG8wKh — Patrick Klugman (@PKlugman) 30 липня 2018 р.

Нагадаємо, в Росії вже 80 днів голодує кінорежисер Олег Сенцов, а в окупованому Криму – український активіст Володимир Балух, якого 16 січня 2018 року засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування. Незаконно викраденого ФСБ українця Павла Гриба суд у Ростові-на-Дону залишив під вартою до 20 грудня цього року.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.