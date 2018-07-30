21:59
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, сьогодні
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На мерії Парижа з'явилось фото Олега Сенцова: свою підтримку режисеру висловила очільниця міста

106 Читать новость на русском
На будівлі паризької мерії з'явилось фото Олега Сенцова
На будівлі паризької мерії з'явилось фото Олега Сенцова / Фото з відкритих джерел

На будівлі міської ради Парижа з'явилось фото українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в російській колоній у Лабитнангі.

Про це у своєму Twitter написав заступник мера Парижа Патрік Клюгман.

Читайте також: У мережі з'явились унікальні кадри зустрічі політв'язня Кольченка з мамою

Ми спільно висловлюємо підтримку Олегу Сенцову, українському режисеру, який вже 4 роки перебуває в ув'язненні в Росії. Ми сподіваємось, що його відпустять на свободу, ми боїмось за його життя. Справедливість для нього – це свобода,
– написав французький посадовець.

Він також зазначив, що зараз підтримка та мобілізація задля Олега Сенцова є дуже важливою.

"Його смерть може стати символом безсилля демократії у захисті прав людини. Слід мобілізувати наші сили задля Сенцова", – додав Клюгман.

Додамо, що на заході також були присутні письменник П'єр Леметр, президентка Amnesty International France Сесілія Кудріу, а також очільниця міста Енн Ідальго.

Ідальго у своєму виступі закликала звільнити Олега Сенцова та 70 його співвітчизників із російських колоній.

Нагадаємо, в Росії вже 80 днів голодує кінорежисер Олег Сенцов, а в окупованому Криму – український активіст Володимир Балух, якого 16 січня 2018 року засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування. Незаконно викраденого ФСБ українця Павла Гриба суд у Ростові-на-Дону залишив під вартою до 20 грудня цього року.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини Франції Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини політики заручники Україна – Росія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні, 21:14 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк
Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
сьогодні, 20:03 Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська
Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси
сьогодні, 19:01 Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси
Інна Жолобович
Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух
Тетяна Бучок
Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
сьогодні, 17:05 Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
Злой Одессит
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
Стадія обожнювання. Рейтинг Путіна сягнув рекордного максимуму
 24 червня 2015 , 14:54
В одну Дуду: чому президент Польщі також проти "бандерівців"?
 9 лютого , 12:00
Яценюк: У першому кварталі очікуємо рішення Стокгольмського арбітражу в справі проти "Газрому"
 28 листопада 2016 , 20:34
У Малі вибирають президента серед 24 кандидатів
 29 липня , 17:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук