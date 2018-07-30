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У мережі з'явились унікальні кадри зустрічі політв'язня Кольченка з мамою

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Лариса Кольченко вперше за 9 місяців зустрілася із сином
Лариса Кольченко вперше за 9 місяців зустрілася із сином / glavcom.ua

Український політв'язень Олександр Кольченко вперше за 9 місяців зустрівся із мамою. У мережі з'явилися унікальні кадри цього побачення.

Про це з посиланням на відповідне відео, яке з'явилося у російських ЗМІ, інформують "Крим.Реалії".

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Зазначається, що мати Кольченка, Лариса, прибула до Челябінська, де у колонії суворого режиму тримають Олександра. Жінка привезла з собою із Криму двадцятикілограмову передачу сину.

Їхня зустріч має тривати три дні, для цього матері та сину виділили номер у готелі колонії.

Тривалі побачення дозволені раз в чотири місяці, але за словами Лариси Кольченко, побачити сина вона змогла вперше за дев'ять місяців.

Відомо, що перед побаченням представники російської наглядової комісії, яка ніби-то контролює дотримання прав людини в місцях позбавлення волі у РФ, зустрілися з матір’ю Кольченка.

Мама хоче тільки одного, щоб її сина випустили на свободу. Можливо, це може бути обмін на російських ув’язнених в українських в’язницях,
– зазначили у комісії.

Нагадаємо, Олександра Кольченка разом з Олегом Сенцовим затримали навесні 2014 року в Криму. Їх звинуватили в підготовці терактів. Російський суд виніс вирок Кольченку – до 10 років колонії суворого режиму. Кольченко оголосив голодування 31 травня, вимагаючи звільнення Олега Сенцова, проте був змушений припинити його 7 червня, оскільки був надто слабкий: він почав втрачати свідомість.

Теги: Новини політики Новини Росії Українці в полоні РФ Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія заручники
Джерело: 24 Канал
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