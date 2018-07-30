Денісова звернулась до омбудсмена Німеччини з важливим проханням щодо Сенцова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до уповноваженої німецького уряду з прав людини і гуманітарної допомоги Бербель Кофлер, аби Німеччина посприяла зустрічі з незаконно ув'язненим в РФ Олегом Сенцовим.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Вона подякувала Федеральному урядовому комісару з політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги Міністерства закордонних справ ФРН пані Кофлер "за підтримку захисту права на життя українського режисера Олега Сенцова".

"І прошу її сприяння в організації моєї особистої зустрічі з Олегом Сенцовим", – наголосила Денісова у листі до Кофлер, який опублікувала у соцмережі.

Нагадаємо, Німеччина зробила заклик невідкладно надати медичну допомогу ув'язненому у Росії українському режисеру Олегу Сенцову.