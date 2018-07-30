Денисова обратилась к омбудсмену Германии с просьбой по поводу Сенцова

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченной немецкого правительства по правам человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер, чтобы Германия поспособствовала встрече с незаконно заключенным в РФ Олегом Сенцовым.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Она поблагодарила Федерального правительственного комиссара по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Министерства иностранных дел ФРГ госпожу Кофлер "за поддержку защиты права на жизнь украинского режиссера Олега Сенцова".

"И прошу ее содействия в организации моей личной встречи с Олегом Сенцовим", – отметила Денисова в письме к Кофлер, которое опубликовала в соцсети.

Напомним, Германия сделала призыв безотлагательно оказать медицинскую помощь заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.